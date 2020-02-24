Derbi sevinci çıplak yaşayan taraftar görenleri şaşırttı

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırıkkale’de yüzlerce sarı-kırmızı taraftar sokaklara döküldü. Taraftarlar arasında bir vatandaş ise eksi 2 derecelik havaya rağmen üstündeki kıyafetlerini çıkarttı. Çıplak vaziyette sokakta derbi sevinci yaşayan taraftarı görenler ise şaşkınlıkla izledi.
(İHA)
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