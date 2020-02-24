SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Derbi sevinci çıplak yaşayan taraftar görenleri şaşırttı

Derbi sevinci çıplak yaşayan taraftar görenleri şaşırttı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın 20 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kırıkkaleli bir vatandaş, soğuk havaya rağmen çıplak halde sokağa çıkarak derbi sevinci yaşadı.

Derbi sevinci çıplak yaşayan taraftar görenleri şaşırttı

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırıkkale’de yüzlerce sarı-kırmızı taraftar sokaklara döküldü. Taraftarlar arasında bir vatandaş ise eksi 2 derecelik havaya rağmen üstündeki kıyafetlerini çıkarttı. Çıplak vaziyette sokakta derbi sevinci yaşayan taraftarı görenler ise şaşkınlıkla izledi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Derbide tartışmalı penaltı pozisyonuDerbide tartışmalı penaltı pozisyonu
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Kırıkkaleli

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Ersun Yanal'dan flaş açıklama

Ersun Yanal'dan flaş açıklama

Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygulandıran itiraflar!

Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygulandıran itiraflar!

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbi sevinci çıplak yaşayan taraftar görenleri şaşırttı

Derbi sevincini çıplak halde yaşadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şok kavga

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şok kavga

Fenerbahçe - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Terim'den F.Bahçe'ye sürpriz!

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle | FB GS canlı izle | bein sports şifresiz | canlı yayın

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | BJK TS canlı maç izle | Şifresiz canlı yayın

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.