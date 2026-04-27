Derbi sonrası Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Aziz Yıldırım detayı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, penaltıyı da kazandı fakat Talisca topu dışarıya gönderince sarı lacivertlilerin momentumu düştü. İlk yarı bitmeden Osimhen sahneye çıktı ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

EDERSON MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda ise Ederson’un kırmızı kartı maçı bitirdi. Osterwolde’nin Yunus’a yaptığı hareket sonrası hakemin uyarısını dikkate almayan Ederson ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Barış Alper Yılmaz penaltıdan skoru 2-0’a getirirken son sözü Toreira söyledi ve karşılaşma 3-0 bitti!

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI!

Galatasaray karşılaşmasından sonra Samandıra'ya giderek futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu!

Derbinin ardından hareketli dakikalar!



Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden taraftarlar "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" sloganları attı!

Son olarak 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkanlığında şampiyon olan Fenerbahçe'de Tedesco'nun da seneye takımda kalması çok zor gözüküyor. Sadettin Saran yönetimi bugün olağanüstü toplanacak ve bu toplantıdan bazı kararlar çıkacak...