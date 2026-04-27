Derbi sonrası Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Aziz Yıldırım detayı

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de seneye başlayan yönetim de teknik direktör de yıl içerisinde değişti. Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe devre arasında önemli transferlere de imza attı fakat dün akşamki Galatasaray mağlubiyetinden sonra sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansı artık mucizelere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, penaltıyı da kazandı fakat Talisca topu dışarıya gönderince sarı lacivertlilerin momentumu düştü. İlk yarı bitmeden Osimhen sahneye çıktı ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

EDERSON MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıda ise Ederson’un kırmızı kartı maçı bitirdi. Osterwolde’nin Yunus’a yaptığı hareket sonrası hakemin uyarısını dikkate almayan Ederson ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Barış Alper Yılmaz penaltıdan skoru 2-0’a getirirken son sözü Toreira söyledi ve karşılaşma 3-0 bitti!

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI!

Galatasaray karşılaşmasından sonra Samandıra'ya giderek futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu!

Son olarak 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkanlığında şampiyon olan Fenerbahçe'de Tedesco'nun da seneye takımda kalması çok zor gözüküyor. Sadettin Saran yönetimi bugün olağanüstü toplanacak ve bu toplantıdan bazı kararlar çıkacak...

İlginizi Çekebilir

Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson..."

Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson..."

 Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır taş! "Antrenmanlarda daha çok yorulduk"

Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır taş! "Antrenmanlarda daha çok yorulduk"

 Fenerbahçe'de gece yarısı çarpıcı karar! Yönetim kurulu toplanıyor

Fenerbahçe'de gece yarısı çarpıcı karar! Yönetim kurulu toplanıyor

 Ederson hakkında olay yaratan iddia! Bilerek mi kırmızı kart gördü?

Ederson hakkında olay yaratan iddia! Bilerek mi kırmızı kart gördü?

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ederson hakkında olay yaratan iddia! Bilerek mi kırmızı kart gördü?Ederson hakkında olay yaratan iddia! Bilerek mi kırmızı kart gördü?
Fenerbahçe'de gece yarısı çarpıcı karar! Yönetim kurulu toplandıFenerbahçe'de gece yarısı çarpıcı karar! Yönetim kurulu toplandı
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

En Çok Aranan Haberler

