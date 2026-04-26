Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır taş! "Antrenmanlarda daha çok yorulduk"

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Galatasaray'ın tartışmasız en önemli oyuncusu konumunda bulunan Victor Osimhen, maç sonunda Fenerbahçe'yi hedef alarak çarpıcı ifadeler kullandı.
Victor Osimhen, "Çok internete bakmıyorum. Tesise geldiğimde kulüpten biri kolumdaki sargıdan bahsetti. Bu insanları anlamıyorum. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler ama bundan şikayet ediyorlar. Ben golümü attım, işimi yaptım, elimden geleni yaptım. Daha önce söyledim, tekrar tekra söyleyeceğim... Galatasaray; yönetimiyle, hocasıyla, taraftarıyla, etrafındaki her bağıyla saygıma ve sevgime sahip. Bu armayı her şekilde kormak istiyorum, kalbimden gelerek söylüyorum..." dedi.
Fenerbahçe'ye ağır bir taş atan Victor Osimhen, "Son üç idmanda gerçekten çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçtan bile daha istekli, daha yüksek şiddetli ve yorucu idman geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bütün saygımla söylüyorum rakibimize ama antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta..."
Okuyucu Yorumları 0 yorum