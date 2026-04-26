Victor Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır taş! "Antrenmanlarda daha çok yorulduk"

Galatasaray'ın tartışmasız en önemli oyuncusu konumunda bulunan Victor Osimhen, maç sonunda Fenerbahçe'yi hedef alarak çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU İNSANLARI ANLAMIYORUM!"

Victor Osimhen, "Çok internete bakmıyorum. Tesise geldiğimde kulüpten biri kolumdaki sargıdan bahsetti. Bu insanları anlamıyorum. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler ama bundan şikayet ediyorlar. Ben golümü attım, işimi yaptım, elimden geleni yaptım. Daha önce söyledim, tekrar tekra söyleyeceğim... Galatasaray; yönetimiyle, hocasıyla, taraftarıyla, etrafındaki her bağıyla saygıma ve sevgime sahip. Bu armayı her şekilde kormak istiyorum, kalbimden gelerek söylüyorum..." dedi.

"ANTRENMANDA DAHA FAZLA YORULDUK"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Fenerbahçe'ye ağır bir taş atan Victor Osimhen, "Son üç idmanda gerçekten çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçtan bile daha istekli, daha yüksek şiddetli ve yorucu idman geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bütün saygımla söylüyorum rakibimize ama antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta..."