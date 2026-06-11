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Milli Takım'da iki ayrılık birden! Türkiye'ye geri dönüyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona’daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

Milli Takım'da iki ayrılık birden! Türkiye'ye geri dönüyorlar
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını Arizona'da sürdüren A Milli Futbol Takımımızda, kamp kadrosunda planlı bir daralmaya gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kamptan ayrılacak iki ismi resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurdu.

ARAL ŞİMŞİR VE DEMİR EGE TIKNAZ KAMPTAN AYRILIYOR

Milli Takım da iki ayrılık birden! Türkiye ye geri dönüyorlar 1

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; A Milli Takım'ın dev turnuva için belirlenen 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak A takım atmosferini solumaları ve tecrübe kazanmaları amacıyla kafileyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamp süreci sona erdi.

SAKATLIK İHTİMALİNE KARŞI GÖTÜRÜLMÜŞLERDİ

Milli Takım da iki ayrılık birden! Türkiye ye geri dönüyorlar 2

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın özel isteğiyle genişletilmiş kamp kadrosuna dahil edilen ve antrenmanlarda A Milli Takım tecrübesi edinen iki genç yeteneğin, planlandığı üzere Arizona'daki hazırlık üssünden ayrılarak Türkiye'ye dönecekleri ifade edildi. A Milli Takımımız, bu ayrılıkların ardından 26 kişilik asıl turnuva kadrosuyla çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası Demir Ege Tıknaz Aral Şimşir
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