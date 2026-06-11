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Guirassy transferinde Fenerbahçe'ye soğuk duş! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy ile anlaşma sağladığı ve Borussia Dortmund ile bonservis görüşmelerinde sona yaklaştığı iddiaları gündem yaratırken, yıldız golcünün menajeri Karamba Guirassy'den açıklama geldi.

Guirassy transferinde Fenerbahçe'ye soğuk duş! Resmi açıklama geldi
Burak Kavuncu
Serhou Guirassy

Serhou Guirassy

GIN Gine
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy transferinde mutlu sona ulaştığı ve Borussia Dortmund ile anlaşma aşamasına geldiği yönündeki iddialara oyuncu cephesinden yalanlama geldi. Golcü futbolcunun menajeri ve ağabeyi Karamba Guirassy, herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

GUIRASSY CEPHESİNDEN FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT!

Guirassy transferinde Fenerbahçe ye soğuk duş! Resmi açıklama geldi 1

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Serhou Guirassy hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son günlerde sarı-lacivertli kulübün yıldız golcüyle anlaşma sağladığı ve kulübü Borussia Dortmund ile de yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli üzerinden görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürülüyordu.

Ancak oyuncu cephesinden gelen açıklama, söz konusu iddiaların şimdilik gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

MENAJERİNDEN NET AÇIKLAMA

Guirassy transferinde Fenerbahçe ye soğuk duş! Resmi açıklama geldi 2

Sky Almanya'ya konuşan Guirassy'nin menajeri ve ağabeyi Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmalarının bulunmadığını belirtti.

Karamba Guirassy, "Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmamız yok. Serhou gelecek sezon için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

Guirassy transferinde Fenerbahçe ye soğuk duş! Resmi açıklama geldi 3

Son dönemde Alman ve Türk basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dünya çapında ses getirecek bir transfer için düğmeye bastığı ve Guirassy ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Hatta bazı iddialarda sarı-lacivertli yönetimin Borussia Dortmund'u da yaklaşık 35 milyon euro seviyesindeki bir bonservis bedeline ikna etmeye çalıştığı belirtiliyordu.

KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Guirassy transferinde Fenerbahçe ye soğuk duş! Resmi açıklama geldi 4

Oyuncu cephesinden gelen son açıklamalar ise yıldız golcünün geleceği konusunda henüz kesin bir karar verilmediğini gösteriyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Guirassy'nin, gelecek sezon öncesinde tüm seçenekleri değerlendirdiği ve transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin ise golcü oyuncu için ilgisini sürdürüp sürdürmeyeceği ve transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Borussia Dortmund fenerbahçe Serhou Guirassy
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