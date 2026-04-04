Derbi sonrası Galatasaraylı ismi yerden yere vurdu! "Sahada utanması gereken bir adam var..."

Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından spor yorumcuları tek bir isme odaklandı.

"FUTBOL ICARDI'Yİ BIRAKMIŞ!"

Uğur Meleke: "Icardi futbolu bırakmamış ama futbol Icardi'yi bırakmış. İkinci yarı gol de atabilir, sezonun devamında da goller de atabilir. Usta bir isim, durarak da atıyor ama fizik, dayanıklılık gereken maçlarda Icardi takımını yalnız bırakıyor. Sallai'yi de düşünebilir Galatasaray, kariyerinde oynamışlığı var. Galatasaray, Osimhen'i müthiş arıyor.

Trabzonspor'da müthiş bir Pina var, maçın kontrolünü tek başına ele geçirdi, olağanüstü özgüvenli, golü de çok iyi attırdı. Trabzonspor, Malheiro'dan sonra Pina'yı buldu. Trabzonspor sağ bek transfer okulu açsın, ders veriyor. Yaşı da büyük değil ama çok olgun bir top oynuyor.

"UTANMASI GEREKEN BİR ADAM VAR..."

Ahmet Çakar: Sahada utanması gereken bir adam var, Icardi. Takım şampiyonluğa gidiyor, Osimhen'in kolu kırık. Sen salı günü buraya geliyorsun jetlag yiyorsun, zaten bitiksin. Tekrar bir yolculuk Trabzon'a. Sahada var mı yok mu bilmiyorum.

Galatasaray açısından son yıllarda izlediğim en kötü derbi, sahada yok. Rezalet bir Galatasaray ve ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var."

OKAN BURUK BİR İLKİ YAŞADI!

Galatasaray’ın başında gösterdiği performansla birçok rekoru altüst eden Okan Buruk, bugüne kadar adeta "panzehiri" olduğu Trabzonspor karşısında ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Karadeniz ekibine karşı kurduğu büyük üstünlükle bilinen tecrübeli teknik adamın bu serisi, Papara Park’ın ateşli atmosferinde son buldu.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı ilk kez kaybetti.

7 galibiyet

2 beraberlik

1 mağlubiyet

FATİH TEKKE'DEN DE BİR İLK!

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk kez derbi kazandı.

1 galibiyet

2 beraberlik

6 mağlubiyet

ICARDI "HAYALET" GİBİYDİ: 6.3!

Sofascore verilerine göre Galatasaray’ın en büyük gol umudu olan Mauro Icardi, zorlu deplasmanda beklenen etkiyi yaratamadı. 90 dakika boyunca Trabzonspor savunması arasında kaybolan Arjantinli yıldız, 6.3 reyting puanıyla takımın en düşük notlarından birini aldı. Icardi'nin ceza sahası içinde topla buluşmakta zorlanması ve kaleye isabetli şut gönderememesi, mağlubiyetin ana nedenlerinden biri olarak gösterildi.