Derbi sonrası herkes onu konuşmuştu! Astrolog Meral Güven'den yeni şampiyonluk tahmini: Kartlarım bastıra bastıra söylüyor!

Tüm Türkiye Pazar akşamı için nefesini tutarken, Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği son 90 dakika için geri sayıma geçildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kalırken, geçtiğimiz hafta sonu oynanan dev derbide düğüm çözülememişti. Galatasaray'ı sahasında 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, şampiyonluk için umutlanırken puan farkı da 3'e inmişti.

DERBİ SONRASI HERKES ONU KONUŞTU

Derbi sonrası ise astrolog Meral Güven ise en çok konuşulan isimlerden oldu. Çolak'ın Mart 2023'te yapmış olduğu tahmin sosyal medyada yeniden gündem oldu.

14 AY ÖNCEKİ TAHMİNİ OLAY OLDU

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına değinen Güven, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar" ifadelerini kullanırken, adeta ise derbiyi işaret etmiş. Galatasaray'ın 'Ben şampiyonum' diyeceğini belirten Güven, söz konusu yorumunda ise Fenerbahçe'nin geriden geleceğini belirtmişti. Güven yaptığı tahminde "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ASTROLOG MERAL GÜVEN'DEN YENİ ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

TGRT Haber'e konuşan Güven, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı görüşünde ısrarını sürdürürken "Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra hala daha Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak." diye konuştu.

KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'a Konyaspor maçında alacağı beraberlik dahi şampiyonluk için yeterli. Fenerbahçe'nin ise şampiyon olabilmesi Galatasaray'ın yenilmesine bağlı. Galatasaray yenilir ve Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerse sarı lacivertli takım şampiyon olabiliyor.







