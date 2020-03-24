Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!

BASIN TOPLANTISINA GİRENLERE TEST YAPILACAK

Türkiye Spor yazarları dErneği, derbide basın toplantısında yer alan tüm medya mensuplarına koronavirüs testi yapılacağını belirtti. Türk Telekom Stadı'nda maç sonunda basın toplantılarını takip eden tüm gazeteciler sırayla testten geçirilecek.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

"Futbolun ruhunu geri istiyorum. Ne tadı var ne tuzu. Suni bir ortam. Bizi bilgilendirmiyorlar. Amaç korumaksa 850 resmi görevli var. Toplamda bin kişi var statta. Birimizde çıkarsa Allah korusun. Hepimiz karantinaya gideceğiz. Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Herkes söyleniyor, kimse söylemiyor. Biz canımızı dışarıda mı bulduk!"

