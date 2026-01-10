Derbide Davinson Sanchez öyle bir gol kaçırdı ki! Kendi bile inanamadı

Süper Kupa finalinde maçtaki en net pozisyon Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın 23.dakikasında duran topta çok net bir pozisyona girdi.

DURAN TOP KAZANDI!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sol kanatta ceza sahasına girmeye hazırlanırken, Fenerbahçeli futbolcular tarafından yerde bırakıldı. Hakem Halil Umut Meler faulü gösterdi.

SANCHEZ YARARLANAMADI!

Duran topta topun başına geçen Sane topu arka direkteki Mauro Icardi'ye gönderdi. Icardi'nin vuruşunu kaleci Ederson çıkartırken, dönen topta Sancehz net bir pozisyondan yararlanamadı.

*Görseller ATV’den alınmıştır.