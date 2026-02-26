Herkes Juventus maçının adamı Osimhen'i konuşuyor! O hareketi gündem oldu: Bir şey var...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinde Juventus'u elemeyi başaran Galatasaray'da bu başarının baş mimarlarından biri de şüphesiz Nijeryalı yıldız Victor Osimhen.

İlk maçta gol atmasa da çaldığı toplarla atılan gollere direkt olarak büyük katkı sağlayan Osimhen, rövanş mücadelesinde de temsilcimizin rahat nefes almasını sağlayacak golü kaydetmiş ve yine takımını sırtlamıştı.

GOL SONRASI SEVİNMEDİ

Ancak Osimhen'in uzatma dakikaların yaptığı temiz vuruş sonrası attığı golün ardından tavırları gündem oldu. Golün ardından Osimhen’in donuk ifadesi ve kutlama yapmaması şaşkınlık yaratırken sosyal medyada gündem oldu.

"BİR ŞEY VAR"

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci de konuyla ilgili olarak "Osimhen gol atıyor sevinmiyor. Osimhen sevinmiyor! Oyundan dolayı mı sevinmiyor, mutsuz da mı sevinmiyor? Ben olsam maç sonu sorarım. Bir şey var. Rize’ye de gol attı, sevinmedi. Juventus maçında da ilk 5-2’den sonra da bir şeyler oldu." ifadelerini kullanırken maçın ardından golcü isme bu durum soruldu.

"SEVİNMEDİM ÇÜNKÜ..."

Maç sonu sessizliğini bozan Osimhen, "Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum." dedi.