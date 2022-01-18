Derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Nef Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Sarı-Kırmızılılar, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe 31. dakikada Mesut Özil'in attığı golle beraberliği yakaladı.

Mbaye Diagne'nin 84. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

90. dakikada Miguel Crespo'nun attığı golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe'de Tisserand, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler maçta 13 kez kartına başvurdu.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer aldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta sadece 1 puan topladı.

Tarihlerinde 394. kez karşı karşıya gelen takımların bugüne dek 122 beraberliği bulunurken, Galatasaray'ın 490 gol ile 125, Fenerbahçe'nin ise 538 gol ile 147 galibiyeti oldu.

