IFAB’tan futbolun kurallarını sil baştan değiştirecek hamle! Aut, taç ve sakatlık kurallarını değişebilir

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyunun temposunu artırmak ve futbolu daha akıcı hâle getirmek için bir dizi öneriyi 2026/27 sezonunda uygulamaya sokmayı tartışıyor.

Burak Kavuncu

IFAB’ın gündemindeki yeni kurallar, futbolun temposunu artırmayı hedeflerken dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar; taç ve autlarda geri sayım, sakatlık sonrası oyuna dönüş süresi ve VAR yetkisinin genişletilmesi gibi düzenlemelerin zaman kaybını azaltarak oyunu daha akıcı hale getirebileceğini savunuyor.

IFAB FUTBOLDA DEVRİME HAZIRLANIYOR!

BBC'nin haberine göre IFAB, Cumartesi günü yapılacak yıllık genel kurul toplantısında futbolun oyun kurallarında köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Sakatlık Kuralı Sertleşiyor
Sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyuna dönemeyecek.

Aut ve Taçlarda Geri Sayım
Aut atışları ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak.
Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.

Oyuncu Değişikliklerinde 10 Saniye Kuralı
Oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda.

Zamanında çıkmazsa:
• Yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak.
• Takım, bir sonraki oyun durana kadar (ve bu en az 60 saniye sonra olmalı) 10 kişi oynamak zorunda kalacak.

VAR Yetkisi Genişliyor
• Hatalı verilen ikinci sarı kartlar VAR tarafından incelenebilecek.
• Organizasyonların tercihine bağlı olarak köşe vuruşlarında da VAR uygulaması devreye girebilecek.

FUTBOLDAKİ TEMPO KAYBINA ENGEL OLUNMAK İSTENİYOR...

Galler Futbol Federasyonu Başkanı Noel Mooney, ilgili konu hakkında yaptığı açıklamada, maç duraklamalarını azaltacak bu tür önlemlerin tamamen futbolun akışını iyileştirmeye yönelik olduğunu söyledi. Mooney, özellikle kasıtlı zaman kaybının önüne geçilmesinin rekabet adaletini artıracağını vurguladı.

Röportajlarda ve ortaya çıkan haberlere göre, IFAB’ın danışma panelleri topu uzun süre tutan kaleciler, taç atışlarında gecikme ve sakatlıklarda zaman kaybı gibi konuların futbolun tempo kaybına neden olduğunu tespit ediyor ve bu nedenlerle yeni kural önerilerini destekliyorlar.

ÖNERİLER GENEL KURULDA TARTIŞILACAK...

Bu öneriler IFAB’ın yıllık genel kurulunda tartışılacak ve resmi kurallara dönüşüp dönüşmeyeceği oylamada karara bağlanacak. Uygulamaya girmesi durumunda, bu kurallar önümüzdeki sezon futbol karşılaşmalarında görülmeye başlanabilir.

