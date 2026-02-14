SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona ererken, maçın en dikkat çeken anlarından biri Onuachu'nun golü olarak kayıtlara geçti. Niijeryalı golcü devrenin beraberlikle sona ermesini sağlarken, maçın ilk yarısında rakip savunmayı da çok zorladı. Usta yorumcularda sarı-lacivertlilerin savunma hattına sert eleştirilerde bulundu...

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır"
Burak Kavuncu

Trabzonspor zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe ile 2-2 kaldı. Maça damgasını vuran an ise Paul Onuachu'nun rakip stoperlere üstünlüğü oldu.

"SIFIR OĞLU SIFIR!"

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır" 1

Yorumcu Ümit Özat, "Oosterwolde'den büyük takım stoperi olursa, ben futbola tekrar dönerim. Kusura bakmayın. Yani biraz mübalağa yapmak zorundayım.

Bir defa adamın koordinasyonu sıfır. Pozisyon bilgisi sıfır. Sıfır oğlu sıfır." diyerek tepki gösterdi.

"AMATÖR TAKIMIN YAPACAĞI HATA..."

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır" 2

Sözcü Tv yayınında konuşan hakem yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Hocam şampiyonluğa giden bir takımın o tarz bir gol yememesi lazım.

Fenerbahçe'nin yediği ilk gol amatör takımın yapacağı bir hata.

İkinci golde; ya kardeşim, gelen ortada o kafayı kim vurabilir? Onuachu. Ceza alanına girdiği an Onuachu'nun yanında olacaksın kardeşim! Girdiği an...

Belki onun kadar yükselemezsin ama yükselip de ona yüklendiğin zaman bozarsın!

  1. yarı gol de olur, her şey olur onu söyleyeyim. Yani hani bir laf vardır ya, her şeye gebe bir maç bu maç. Yani her şey olur. Güzel bir maç oluyor. Yağmur da yağdı, yağmur da yağınca tabii hata da fazla oluyor." dedi.

"ONUACHU'YU DURDURAMIYOR..."

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır" 3

Gazeteci Ahmet ErcanIar, "Fenerbahçe savunmacıları hiç bir şekilde Onauchu'yu hava toplarında durduramıyor. Vurduğu 3. kafa vuruşu gol oldu." diyerek sarı-alcivertli takımın savunmasını yerden yere vurdu.

"EDERSON HİÇ ÇIKMASAYDI..."

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır" 4

Güntekin Onay: "Onuachu gibi kozun varsa Trabzonspor'un ilk oyun planının bu olması doğal. Asensio, dev sahada tek başına daha fazla ne yapabilir, bunu gösterdi. Talisca 1 tane fırsat yakaladı ve iyi bir vuruş yaptı. Ederson hiç çıkmasaydı, Muçi kontrol etmek zorunda kalacaktı. Hiç çıkmasaydı Ederson daha iyiydi, işini kolaylaştırdı."

"TÜRKİYE'DE ONA ÇARE YOK..."

Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır" 5

Uğur Meleke: "Onuachu'ya Türkiye'de çare yok. Fenerbahçe ilk kez bu sezon 4-3-1-2 oynuyor. Asensio 10 numara, Kerem ve Talisca forvet. İsmail sol iç, Kante sağ iç. İsmail maçın yıldızı, müthiş bir Asensio'ya rağmen. Bütün akınlarda İsmail var, müthiş oynuyor. Tedesco sezonun kalanında bu 4-3-1-2'yi oynayabilir. Onuachu, yüzde 80 hava topuyla oynuyor. Trabzonspor'un en büyük kozu Onuachu'nun hava üstünlüğü."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 90+1'
Trabzonspor Trabzonspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalıÖnce golü, sonra adamı kaçırdı! Yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı
Süper Lig'de bir yol ayrımı daha! Bugün maça çıkmıştı...Süper Lig'de bir yol ayrımı daha! Bugün maça çıkmıştı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Trabzonspor Ümit Özat Derbi son dakika fenerbahçe Jayden Oosterwolde Paul Onuachu Milan Skriniar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.