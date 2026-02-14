Derbide Fenerbahçe savunmasını yerden yere vurdu! "Sıfır oğlu sıfır"

Trabzonspor zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe ile 2-2 kaldı. Maça damgasını vuran an ise Paul Onuachu'nun rakip stoperlere üstünlüğü oldu.

"SIFIR OĞLU SIFIR!"

Yorumcu Ümit Özat, "Oosterwolde'den büyük takım stoperi olursa, ben futbola tekrar dönerim. Kusura bakmayın. Yani biraz mübalağa yapmak zorundayım.

Bir defa adamın koordinasyonu sıfır. Pozisyon bilgisi sıfır. Sıfır oğlu sıfır." diyerek tepki gösterdi.

"AMATÖR TAKIMIN YAPACAĞI HATA..."

Sözcü Tv yayınında konuşan hakem yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Hocam şampiyonluğa giden bir takımın o tarz bir gol yememesi lazım.

Fenerbahçe'nin yediği ilk gol amatör takımın yapacağı bir hata.

İkinci golde; ya kardeşim, gelen ortada o kafayı kim vurabilir? Onuachu. Ceza alanına girdiği an Onuachu'nun yanında olacaksın kardeşim! Girdiği an...

Belki onun kadar yükselemezsin ama yükselip de ona yüklendiğin zaman bozarsın!

yarı gol de olur, her şey olur onu söyleyeyim. Yani hani bir laf vardır ya, her şeye gebe bir maç bu maç. Yani her şey olur. Güzel bir maç oluyor. Yağmur da yağdı, yağmur da yağınca tabii hata da fazla oluyor." dedi.

"ONUACHU'YU DURDURAMIYOR..."

Gazeteci Ahmet ErcanIar, "Fenerbahçe savunmacıları hiç bir şekilde Onauchu'yu hava toplarında durduramıyor. Vurduğu 3. kafa vuruşu gol oldu." diyerek sarı-alcivertli takımın savunmasını yerden yere vurdu.

"EDERSON HİÇ ÇIKMASAYDI..."

Güntekin Onay: "Onuachu gibi kozun varsa Trabzonspor'un ilk oyun planının bu olması doğal. Asensio, dev sahada tek başına daha fazla ne yapabilir, bunu gösterdi. Talisca 1 tane fırsat yakaladı ve iyi bir vuruş yaptı. Ederson hiç çıkmasaydı, Muçi kontrol etmek zorunda kalacaktı. Hiç çıkmasaydı Ederson daha iyiydi, işini kolaylaştırdı."

"TÜRKİYE'DE ONA ÇARE YOK..."

Uğur Meleke: "Onuachu'ya Türkiye'de çare yok. Fenerbahçe ilk kez bu sezon 4-3-1-2 oynuyor. Asensio 10 numara, Kerem ve Talisca forvet. İsmail sol iç, Kante sağ iç. İsmail maçın yıldızı, müthiş bir Asensio'ya rağmen. Bütün akınlarda İsmail var, müthiş oynuyor. Tedesco sezonun kalanında bu 4-3-1-2'yi oynayabilir. Onuachu, yüzde 80 hava topuyla oynuyor. Trabzonspor'un en büyük kozu Onuachu'nun hava üstünlüğü."