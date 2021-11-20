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Derbide golsüz beraberlik ön plana çıkıyor

20.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'nda yapılan son 6 derbinin 5'i beraberlikle sonuçlanırken, bu beraberliklerin 4'ünde gol sesi çıkmadı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık beraberlik ön plana çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

- Son 6 derbinin 5'i berabere

Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı.

İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

- Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 6 maçtır kazanamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:

SezonTarihSkor2010-201118 Mart 20111-22011-20127 Aralık 20113-12011-2012 (Süper Final)22 Nisan 20121-22012-201316 Aralık 20122-12013-20146 Nisan 20141-02014-201518 Ekim 20142-12015-201613 Nisan 20160-02016-201723 Nisan 20170-12017-201822 Ekim 20170-02018-20192 Kasım 20182-22019-202028 Eylül 20190-02020-202127 Eylül 20200-0

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