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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Alex Perez sakatlandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.11.2020 11:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da yeni transferi Alex Perez'in, dün yapılan idmanda sakatlandığı ve 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Alex Perez sakatlandı

Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Alex Perez, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Oyuncuya yapılan kontroller sonrasında 2 hafta parkelerden uzak kalacacağı açıklandı.

Fenerbahçe Beko, Alex Perez'i resmen açıkladıFenerbahçe Beko, Alex Perez'i resmen açıkladı

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk’un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

"Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez’in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."

FOTOĞRAF: FENERBAHÇE RESMİ SİTESİ

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