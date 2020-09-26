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Derbide ilk golün önemi büyük

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Derbide ilk golün önemi büyük

Rekabette 26 yılı kapsayan son 54 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 54 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 54 lig mücadelesinin 8'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE BU SEZON 1 MAÇI ÇEVİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmanın 1'ini çevirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, sezonun açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın attığı 2 golle hanesine 3 puan yazdırdı.

GALATASARAY ATINCA KAZANIYOR

Galatasaray ise bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda sahasında Gaziantep FK ve deplasmanda Medipol Başakşehir engellerini aşmayı bildi.

Galatasaray her iki mücadelede de öne geçerken Gaziantep FK'yi 3-1, Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup etti.

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