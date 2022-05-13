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Derbide kripto paralı yazı tura atmıştı! Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi

13.05.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde ilginç bir olay yaşanmış ve maçın hakemi Arda Kardeşler para atışını kripto para birimi olan Bitcoin’le yapmıştı. Futbol dünyasının gündemine oturan bu olay sonrası Arda Kardeşler PFDK'ya sevk edildi.

Derbide kripto paralı yazı tura atmıştı! Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hakem Arda Kardeşler'i Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

"Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(DHA)

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