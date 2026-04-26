Derbide penaltı krizi! Talisca kaçırdı, Galatasaray isyan etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev maça hakem Yasin Kol'un kararları damga vurdu. Kaçan penaltı ve hemen ardından gelen o VAR kararı olay oldu.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde futbol heyecanından çok hakem kararları ve kaçan fırsatlar konuşuluyor. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında tansiyon tavan yaparken, maçın hakemi Yasin Kol'un çaldığı ve devam ettirdiği pozisyonlar maça damgasını vurdu.

11. DAKİKADA PENALTI VE TALISCA ŞOKU

Dev derbiye hızlı ve hareketli başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Maçın henüz 11. dakikasında rakip ceza sahasına hızla sızan Sidiki Cherif, Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Pozisyona oldukça yakın olan hakem Yasin Kol tereddütsüz beyaz noktayı gösterirken, VAR odasından gelen onayın ardından karar kesinleşti. Ancak sarı-lacivertli taraftarları ve teknik heyeti şoke eden an vuruş esnasında yaşandı. Topun başına geçen dünyaca ünlü yıldız Anderson Talisca, meşin yuvarlağı dışarıya göndererek takımını derbide öne geçme fırsatından etti.

GALATASARAY'DAN SANE İSYANI! VAR'A GİDİLDİ AMA...

Talisca'nın kaçırdığı penaltının şoku henüz atlatılamamışken, bu olaydan dakikalar sonra bu kez Galatasaray cephesi penaltı itirazıyla ayağa kalktı. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane, rakip ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve tüm stadyum penaltı düdüğü bekledi.

Hakem Yasin Kol pozisyonun ardından oyunu durdurarak VAR odasıyla iletişime geçti. Ancak yapılan detaylı VAR kontrolünün ardından Yasin Kol'a izleme tavsiyesi gelmedi ve oyunun devam etmesi kararı çıktı. Galatasaraylı futbolcular ve tribünler bu kararın ardından uzun süre hakeme tepki gösterirken, derbideki bu çifte penaltı krizi spor kamuoyunun bir numaralı gündemi haline geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbide saha karıştı! Kartlar havada uçuştu: Yıldız isim cezalıDerbide saha karıştı! Kartlar havada uçuştu: Yıldız isim cezalı
Derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'a ödül! Dalya dedi Derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'a ödül! Dalya dedi
Anahtar Kelimeler:
penaltı fenerbahçe galatasaray talisca
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

En Çok Aranan Haberler

