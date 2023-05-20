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Derbide rakibine tükürdüğü iddia edilmişti! Samet Akaydın sosyal medyada öyle bir yanıt verdi ki...

20.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Karşılaşmada konuk ekibin tek golünü atan Trezeguet'nin gol sevinci sırasında Samet Akaydın'ın ekrana yansıyan görüntüsü gündem olurken, genç oyuncudan konuyla alakalı sert bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Derbide rakibine tükürdüğü iddia edilmişti! Samet Akaydın sosyal medyada öyle bir yanıt verdi ki...

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etmiş Sarı-Lacivertliler kritik mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada bordo-mavililerin tek golünü kaydeden Trezeguet'nin gol sonrası sevinci esnasında ekranlara yansıyan bir görüntü gündem olmuştu.

RAKİBİNE TÜKÜRDÜ MÜ?

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Sarı-Lacivertliler'in savunmacısı Samet Akaydin'ın Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmiş ekrana yansıyan o kare rakip taraftarlar tarafından çok kez paylaşılmıştı.

YALANLAMA GELDİ!

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Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Samet Akaydin'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akaydin, söz konusu iddiaları yalanladı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

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Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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