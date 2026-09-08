Derbide sakatlanarak çıkmıştı! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Siyah-beyazlı futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

DERBİDE GOLÜ ATTI, SAKATLANARAK ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıları öne geçiren golü 38. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissetti. Yaşadığı sorun nedeniyle ikinci yarıya devam edemeyen Rıdvan, 46. dakikada yerini Kassoum Outtara'ya bıraktı.

MR SONUCU BELLİ OLDU

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan kontrollerin ardından sakatlığın detaylarını açıkladı. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ın açıklamasında Rıdvan Yılmaz'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.