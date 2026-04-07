Derbide sakatlanmıştı: Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! İşte dönüş tarihi

Beşiktaş, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Wilfred Ndidi

Wilfred Ndidi

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncunun Fenerbahçe ile oynanan müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği belirtilerek, "Oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

2-3 HAFTA YOK

Ndidi, Fenerbahçe ile oynadığı derbide gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. 29 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcunun, cezasıyla birlikte sakatlığı nedeniyle de 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

