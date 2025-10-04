SPOR

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez'e kırmızı kart

Süper Lig'in 8. haftası heyecan dolu Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oluyor! Beşiktaş, karşılaşmanın 12. dakikasında Tommy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Heyecan dolu maça Galatasaray'ın 34. dakikada gördüğü kırmızı kart damgasını vururken, maçta ilk yarı sona erdi.

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez'e kırmızı kart
Mustafa Fidan

Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği Liverpool zaferinin ardından Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde yedi haftada puan kaybetmeyen sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibini de mağlup edip yola kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde.

Heyecan dolu karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş golcüsü Tommy Abraham'ın Galatasaray ağlarına gönderdiği golle siyah beyazlılar devreye 1-0 önde girdi.

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez e kırmızı kart 1

DERBİDE TANSİYON YÜKSELDİ! GALATASASARAY 10 KİŞİ KALDI

İlk yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya Galatasaray'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez e kırmızı kart 2

SANCHEZ 34. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ, SAHA KARIŞTI

Galatasaray'da Davinson Sancaz 34. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez e kırmızı kart 3

Kırmızı kart sonrası saha karıştı... Galatasaraylı futbolcular uzun süre hakeme itiraz etti.

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez e kırmızı kart 4

VAR'a gitmeyen hakem kararını değiştirmeyerek Sanchez'i saha dışına gönderdi.

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı... Sanchez e kırmızı kart 5

