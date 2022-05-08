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Derbiye Filip Novak damgasını vurdu! ''Futbol katili'' dedi ve...

08.05.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 27. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Penaltıların ikisini de golün Novak yapınca sosyal medyada ortalık karıştı.

Derbiye Filip Novak damgasını vurdu! ''Futbol katili'' dedi ve...
Filip Novak

Filip Novak

ÇEK Çekya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 27. dakikada ikinci kez penaltı kazandı.

NOVAK 2. KEZ PENALTI YAPTI

Siyah-beyazlılarda 27. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Kenan Karaman, Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Beşiktaş, 7. dakikada da Novak'ın eline çarpan top sonrası penaltı kazanmış, Batshuayi o penaltı atışından yararlanamamıştı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI! ''FUTBOL KATİLİ''

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Filip Novak
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