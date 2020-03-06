Derby County-Manchester United maç sonucu: 0-3 (FA Cup)

Manchester United, kupadaki 5. tur müsabakasında, Pride Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu.
Manchester United, 33'üncü dakikada Luke Shaw, 41 ve 70. dakikalarda Odion İghalo'nun attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manchester United, FA Kupası çeyrek finalinde Norwich City'nin rakibi oldu.
(AA)
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