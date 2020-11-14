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Derby County Phillip Cocu ile yollarını ayırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.11.2020 20:26 | Son Güncelleme

Championship ekibi Derby County, Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

Derby County Phillip Cocu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de beklentilerin bir hayli altında kalarak görevden alınan Phillip Cocu'nun yeni macerası da uzun sürmedi.

Hollandalı teknik adam, Championship ekibi Derby County ile karşılıklı anlaşma sonrasında yollarını ayırdı.

Derby, 50 yaşındaki teknik adam ile 11 maç sonunda 6 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı.

İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine, Ocak ayında futbolcu olarak takıma dönen Wayne Rooney'nin getirilebileceği kaydedildi.

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