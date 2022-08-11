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Derby, kişisel bakım kategorisinde 16 yeni ürünle portföyünü genişletti

11.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nemlendirici krem, tıraş kolonyası, peeling krem, batık önleyici serum, kil maskesi gibi yeni ürünlerle portföyünü genişleten şirket, ilk kez adım attığı erkek bakım kategorisinde pazar payını hızla artırmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Derby, erkek bakım kategorisinde 16 yeni ürünle raflardaki yerini aldı.

Derby açıklamasına göre, şirket, yeni piyasaya çıkan yüz bakım ürünleriyle erkeklere daha konforlu bir tıraş deneyimi sunuyor.

Nemlendirici krem, tıraş jeli ve kolonyası, balsam, peeling krem, temizleme jeli, batık önleyici serum, yüz ve sakal serumu, soyulabilen siyah maske ve kil maskesinden oluşan 16 yeni ürünüyle Derby, tıraş deneyiminin yanı sıra erkek kişisel bakım kategorisindeki ürünleriyle daha iddialı bir konuma gelecek.

Türkiye genelindeki yaygın market ve online kanallarda tüketicilerle buluşacak Derby, yeni ürünleriyle erkeklere gün boyu temizlik ve ferahlık hissi vadediyor.

- "Erkeklerin tıraş sırasında ve sonrasında aradığı üstün kaliteyi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, yeni ürünleriyle erkeklerin, kişisel bakımda ezberleri değiştireceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel bakım segmentinde Derby'yi sadece bir tıraş markası olarak değil, kişisel bakım markası olarak konumlandırmayı hedefledik ve erkeklerin kişisel bakımda ihtiyaç duyacağı ürünleri portföyümüzde bir araya getirdik. Yeni ürünlerimizin hem satışlarımıza hem de pazar payımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. 46 yıllık tecrübemizle tıraşta olduğu gibi yüz bakımında da tüketicilerimizin aradığı üstün kaliteyi, uygun fiyat anlayışıyla sunmaya devam edeceğiz."

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derby tıraş

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