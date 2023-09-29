Dere kenarında bulundu, içinden bakın ne çıktı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından asker ve belge fotoğrafçısı Ahmet İzzet Bengiboz’un atıl haldeki bin 4 adet döneme ait cam negatif filmler fotoğrafa dönüştürülerek sergilendi.

ESİR KAMPINDA FOTOĞRAFÇILIĞI ÖĞRENDİ

1896 yılında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde doğan Ahmet İzzet Bengiboz’un 1.Dünya Savaşı hayatının dönüm noktası oldu. 1917 yılında Filistin savunmasında, 3. Gazze muharebesinde İngilizlere esir düşen Bengiboz, Esir Kampı’nda İngiliz subaydan fotoğrafçılığı öğrendi. Kurtuluş Savaşı’nın bitmesiyle birlikte memleketi Mudurnu’ya dönen Bengiboz, fotoğrafçılığı devam ettirerek 1930’lu yıllarda Mudurnu’yu fotoğrafladı.

DERE KENARINDA ATIL HALDE BULUNDU

Kurtuluş Savaşı’nda ve savaş sonrasında Ahmet İzzet Bengiboz’un objektifine yansıyan fotoğraflar, yıllar sonra Mudurnu’da derede bulundu. Bengiboz’un ailesi tarafından dere kenarında bulunan cam negatif filmler, Mudurnu Kaymakamlığı’na teslim edildi. Bin 4 adet cam film, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde dijital fotoğraflara dönüştürüldü. Mudurnu ilçesinde sergiye açılan dönemin fotoğrafları yoğun ilgi gördü. 30 gün boyunca tarihi fotoğraflar, tarihi Fuat Beyler Konağı’nda sergilenecek.

Resim sergisi töreninde Ahmet İzzet Bengiboz’un torunu Mehmet Kadri Bengiboz, dedesinin esir kampı günlerini anlattı. Duygusal anlar yaşayan Kadri Bengiboz, konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Sergiye katılan ünlü Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, bu değerli hazinelerin gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

