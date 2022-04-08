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Derecik ve Şemdinli 50 bin arılı kovana ev sahipliği yapıyor

08.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin ılıman iklime sahip Derecik ve Şemdinli ilçelerine gelen yaklaşık 600 arıcı, sağım, kovan temizleme ve petek aktarma çalışmalarına başladı - İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan: - "Amacımız ilimizin önemli bir gelir kaynağı olan bal üretimini artırmaktır. Bu doğrultuda da desteklerimiz sürüyor"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SIRAÇ KARADENİZ - Zengin bitki örtüsü ve ılıman iklimiyle arıcıların vazgeçilmez konaklama alanlarından olan Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçeleri, 50 bin arılı kovana ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ile arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl geliştiği kentlerden Hakkari'de aracılar, zorlu geçen kış koşullarının ardından sezonu açtı. Sonbaharda bölge illerinden kente gelen yaklaşık 600 arıcı, ılıman iklimi nedeniyle arılarını Derecik ve Şemdinli ilçelerindeki farklı noktalarda kışlattı. Yaklaşık 50 bin arılı kovana ev sahipliği yapan iki ilçede, havaların ısınmasıyla arıcıların bal mesaisi de başladı.

Yüksek verim almak için arılarına özenle bakan arıcılar, günün büyük bölümünü sağım, kovan temizleme ve petek aktarma işlemi yaparak geçiriyor. Arıcılar, mayıs ayında, binbir çeşit çiçek ve endemik türlerin lezzetini taşıyan organik bal üretimi için arılarını yüksek rakımlı serin yaylalara götürecek.

- "Amacımız bal üretimini artırmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, AA muhabirine, bölgenin yanı sıra başka illerden gelen birçok arıcının kış mevsiminde arılarını Şemdinli ve Derecik ilçelerine getirdiğini söyledi. Ilıman iklim ve zengin bitki florası nedeniyle kentteki aracıların yanı sıra gezgin arıcıların da çoğunlukla bu ilçeleri tercih ettiğini belirten Özkan, "Amacımız ilimizin önemli gelir kaynağı olan bal üretimini artırmaktır. Bu doğrultuda da desteklerimiz sürüyor. Arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Şemdinli Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş ise ilçede yaklaşık 300 arıcı ile 33 bin arılı kovan bulunduğunu, arıcıların kışın sıcak geçmesi, ulaşımın kolay sağlanması ve ayı saldırısının az olmasından dolayı ilçeyi tercih ettiğini ifade etti. Bağlar köyü ve Güveç mezrası, Şemdinli-Derecik yolu güzergahı ve Pesan Çayı'nın en çok tercih edilen yerler olduğu bilgisini veren Taş, "Mayıs ayının başında arıcılarımız kovanlarını diğer yüksek alanlarda konaklatıyor. Bu şekilde arı kolonileri bitki florasından daha fazla yararlanıyor. Arıcılarımız farklı yükselti ve iklime sahip doğanın zenginliklerinden istifade ediyor." diye konuştu.

- "Her yerde arıcılar var"

Kovanlarını Derecik ilçesinin girişine yerleştiren arıcı Mustafa Kılıçak da sezonu kapattıktan sonra arılarını kışlatmak için uygun yer arayışına girdiklerini söyledi. Bölgedeki arıcıların çoğunun burayı tercih ettiğini, bir kısmının da Akdeniz Bölgesi'ne gittiğini anlatan Kılıçak, şöyle devam etti:

"Yüksekova'da kışın arı durmaz. 500'ün üzerinde arıcı bu bölgeye geliyor. Ayrıca 3-5 kovanla kendi ihtiyacı kadar üretim yapanlar da var. Yol boyunca her iki kilometrede bir arıcı görmek mümkün. Bir de köylere ve dere kenarlarına yerleşenler var. Bizim balımız bin çiçekten geliyor. Hakkari'de olan bal Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bölgemizde endemik türler fazla ama iklim değişikliği nedeniyle eskisi kadar verim elde edemiyoruz."

Arıcı Abdulrezzak Dönmez ise bulundukları bölgenin bal üretimi için birçok yerden daha uygun olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gittikçe daha çok arıcı buraya geliyor. Eskiden daha az arıcı gelirdi. Burası arıcı üssü olmuş. Arıcılık güzel bir meslek. Keyifli olduğu kadar zorlu yönleri de var. Arı çocuk gibidir. Bakarsan o da sana bakar. Mayısta Yüksekova'ya gideceğiz. Buranın 30-40 derece sıcaklığı oluyor. Arıları yaylalara, çiçeklerin çok olduğu yerlere götürüyoruz. Her zaman arıların içindeyiz. Sadece kışın 2-3 ay uzak kalıyoruz."

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