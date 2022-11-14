Dereli’de 2 yıl önce yaşanan selde zarar gören tarihi kemer köprünün onarımına başlandı

Dereli ilçesinin kurulmasına tanıklık eden 139 yıllık tarihi kemer köprü 20 Nisan tarihinde Aksu Deresi’nin debisinin yükselmesi hasar görmesinin ardından güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Dereli’deki tarihi kemer köprünün Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan ulaşımın önemli bir parçası olduğunu belirten Giresun Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Tarihçi Mehmet Fatsa, “Bu köprülerin varlığı Giresun ile Şebinkarahisar arasındaki tarihi yolun kalıntılarıdır. Dereli’deki köprüde bunlardan birisidir. Bu köprünün taş olarak yapılma tarihi 1883’dür.Bu köprünün bir ayağında han diğer, tarafında ise bir cami bulunmaktadır. Bu handan dolayı da Dereli’nin eski şehir merkezi Hanyanı olarak bilinirdi. Giresun’dan çıkan yolcular akşam buraya ulaştıklarında handa konaklama yaparlardı. Bu hanın olduğu yere daha sonraki yıllarda hükümet binası , köprünün diğer ayağının olduğu yerde yeni bir cami yapılıyor. Böylece cami köprü ve handan oluşan merkez bugünkü Dereli’nin çekirdek yapısını oluşturuyordu. Dolayısıyla daha sonra Hanyanı, nahiye merkezine dönüşüyor” dedi.

Dereli transit geçilen değil, modern haliyle cazibe merkezine dönüştü

Yaşanan sel afetlerinden sonra Dereli’nin yeni görünümüne kavuştuğunu belirten Dereli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Temürcük ise “Yaklaşık 2 yıl önce yaşadığımız sel afetinde büyük hasar gören ilçemiz yeni görümüne kavuşurken, 7 ay önce hasar gören tarihi kemer köprümüzde güçlendiriliyor.

Selin getirdiği afetin yaraları devlet büyüklerimizin desteğiyle bertaraf edip, en iyi şekilde yararlanılmış ve ilçemiz modern bir görünüme kavuşmuştur. Afetten zarar gören hak sahipleri yeni işyerlerine ve evlerine büyük ölçüde yerleşmiş durumda kalanlarda yerleşmeye devam ediyor. Amacımız Giresun’dan yaylalara ya da İç Anadolu Bölgesine gidenlerin Dereli’den direk geçmesini değil, ilçemizde bir mola vermelerini, zaman geçirmelerini sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

