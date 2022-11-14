YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Dereli’de 2 yıl önce yaşanan selde zarar gören tarihi kemer köprünün onarımına başlandı

Dereli’de 2 yıl önce yaşanan selde zarar gören tarihi kemer köprünün onarımına başlandı

14.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da 22 Ağustos 2020’de 5’i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde bulunan tarihi kemer köprünün onarımına başlandı.

Dereli’de 2 yıl önce yaşanan selde zarar gören tarihi kemer köprünün onarımına başlandı

Dereli ilçesinin kurulmasına tanıklık eden 139 yıllık tarihi kemer köprü 20 Nisan tarihinde Aksu Deresi’nin debisinin yükselmesi hasar görmesinin ardından güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Dereli’deki tarihi kemer köprünün Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan ulaşımın önemli bir parçası olduğunu belirten Giresun Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Tarihçi Mehmet Fatsa, “Bu köprülerin varlığı Giresun ile Şebinkarahisar arasındaki tarihi yolun kalıntılarıdır. Dereli’deki köprüde bunlardan birisidir. Bu köprünün taş olarak yapılma tarihi 1883’dür.Bu köprünün bir ayağında han diğer, tarafında ise bir cami bulunmaktadır. Bu handan dolayı da Dereli’nin eski şehir merkezi Hanyanı olarak bilinirdi. Giresun’dan çıkan yolcular akşam buraya ulaştıklarında handa konaklama yaparlardı. Bu hanın olduğu yere daha sonraki yıllarda hükümet binası , köprünün diğer ayağının olduğu yerde yeni bir cami yapılıyor. Böylece cami köprü ve handan oluşan merkez bugünkü Dereli’nin çekirdek yapısını oluşturuyordu. Dolayısıyla daha sonra Hanyanı, nahiye merkezine dönüşüyor” dedi.

Dereli transit geçilen değil, modern haliyle cazibe merkezine dönüştü
Yaşanan sel afetlerinden sonra Dereli’nin yeni görünümüne kavuştuğunu belirten Dereli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Temürcük ise “Yaklaşık 2 yıl önce yaşadığımız sel afetinde büyük hasar gören ilçemiz yeni görümüne kavuşurken, 7 ay önce hasar gören tarihi kemer köprümüzde güçlendiriliyor.

Selin getirdiği afetin yaraları devlet büyüklerimizin desteğiyle bertaraf edip, en iyi şekilde yararlanılmış ve ilçemiz modern bir görünüme kavuşmuştur. Afetten zarar gören hak sahipleri yeni işyerlerine ve evlerine büyük ölçüde yerleşmiş durumda kalanlarda yerleşmeye devam ediyor. Amacımız Giresun’dan yaylalara ya da İç Anadolu Bölgesine gidenlerin Dereli’den direk geçmesini değil, ilçemizde bir mola vermelerini, zaman geçirmelerini sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dereli’den sonra selden en fazla zarar gören ilçeydi, yepyeni görünüme kavuştuDereli’den sonra selden en fazla zarar gören ilçeydi, yepyeni görünüme kavuştu
Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulunduAlanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu
Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyorGirlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:06
Öğle
12:16
İkindi
14:52
Akşam
17:16
Yatsı
18:38
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.