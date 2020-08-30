YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Dereli'de selde hayatını kaybeden Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi

Dereli'de selde hayatını kaybeden Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi

GİRESUN HABERLERİ  | 30.08.2020 13:22 | Son Güncelleme

Törene İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da katıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan ve cansız bedenine dün ulaşılan Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi.

Kuşluhan Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Akar'ın eşi Zeynep Akar, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakanlar, Akar'ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Akar'ın kızı Sinem Akar, bakanlara teşekkür ederek, "Bizim yanımızda oldunuz, Allah sizden razı olsun, sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık. Allah'ım devletime çok versin. Size, ailelerinize güç, kuvvet versin. Hiç yanımızdan ayrılmadınız." dedi.

Sinem Akar, babasının cenazesinin bulunmasına bile sevindiklerini çünkü en azından bir mezarının olacağını sözlerine ekledi.

Dört çocuk babası Kenan Akar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

Giresun Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:44
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:10
Yatsı
20:34

Giresun Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Gökalp Eczanesi
Merkez
Karabıçak Eczanesi
Merkez
Karadeniz Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vali Ünlü, şehit yakınlarını ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı
Vali Ünlü, şehit yakınlarını ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı
Doğu Karadeniz’in İki İncisinin Gece Manzarası Büyülüyor
Doğu Karadeniz’in İki İncisinin Gece Manzarası Büyülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.