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Dereli'de vatandaşlar selin izlerini imece usulü silmeye çalışıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 23.08.2020 18:15 | Son Güncelleme

Giresun'da sel ve heyelanlardan en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Dereli'de vatandaşlar, imece usulü yardımlaşarak kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor - İlçe esnafı Tayfun Bayram: - "İlçede zarar görmeyen iş yeri kalmadı. Allah böyle felaketler, bizlere bir daha göstermesin. Hepimize geçmiş olsun"

GİRESUN (AA) - Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanların ardından vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.

Selden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Dereli'de ilçe sakinleri, imece usulü yardımlaşarak, kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

İlçede berber olarak hizmet veren Abdullah Yavru, AA muhabirine, bir felaket yaşadıkları söyledi.

Yavru, Dereli'de daha önce de sel ve heyelan yaşadığını ancak bu kadar büyüklükte bir felaketle ilk kez karşılaştığını belirterek, çok korktuğunu dile getirdi.

İlçede şoför olarak çalışan Celal Kahraman da derenin şiddetli sağanakla birlikte yükselmesinin ardından yüksek yerlere çıkarak canlarını kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayatında ilk kez sel felaketiyle karşılaştığını ifade eden ilçe sakinlerinden Nuriye Karakayalı ise "Komşularımızla birlikte çok korktuk. Panik halinde ne yapacağımızı şaşırdık. Dereli'yi ilk kez böyle gördüm." dedi.

İlçede meydana gelen sel nedeniyle iş yeri sular altında kalan Tayfun Bayram, "İlçede zarar görmeyen iş yeri kalmadı. Allah böyle felaketler, bizlere bir daha göstermesin. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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Espiye
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