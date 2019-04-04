Deren Talu'dan Cem Yılmaz paylaşımı

Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçen gün komedyenin gösterisini izlemeye gitti.
Annesinin Cem Yılmaz’la olan ilişkisi hakkında pek fazla yorum yapmayan Deren, geride bıraktığımız gece ünlü komedyenin gösterisindeydi.
Deren Talu gösteri sırasında çektiği bir kareyi Instagram'ın hikaye bölümünden (Instastory) alkış emojisi koyarak paylaştı.
Daha önce yapılan haberlerde Yılmaz'ın üzerinde çalıştığı yeni filminde Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu'ya rol verdiği iddia edilmişti.
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