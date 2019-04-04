MAGAZİN

Deren Talu'dan Cem Yılmaz paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından annesinin sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Deren Talu'dan Cem Yılmaz paylaşımı

Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçen gün komedyenin gösterisini izlemeye gitti.

Annesinin Cem Yılmaz’la olan ilişkisi hakkında pek fazla yorum yapmayan Deren, geride bıraktığımız gece ünlü komedyenin gösterisindeydi.

deren-talu-ic

Deren Talu gösteri sırasında çektiği bir kareyi Instagram'ın hikaye bölümünden (Instastory) alkış emojisi koyarak paylaştı.

Daha önce yapılan haberlerde Yılmaz'ın üzerinde çalıştığı yeni filminde Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu'ya rol verdiği iddia edilmişti.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Nişanlandılar mı? Paylaşımı olay olduNişanlandılar mı? Paylaşımı olay oldu
Spordan çıktı en doğal halini paylaştı; makyajsızSpordan çıktı en doğal halini paylaştı; makyajsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Defne Samyeli Deren Talu Cem Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti!

10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti!

İtiraz edildi, İlçe Seçim Kurulu'ndan iptal kararı

İtiraz edildi, İlçe Seçim Kurulu'ndan iptal kararı

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Başkent'te gece yarısı kanlı hesaplaşma!

Başkent'te gece yarısı kanlı hesaplaşma!

Canını zor kurtardı! Bir anda alev topuna döndü!

Canını zor kurtardı! Bir anda alev topuna döndü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Merakla bekleniyordu! Demet Akalın'dan Sıla paylaşımı

Merakla bekleniyordu! Demet Akalın'dan Sıla paylaşımı

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

Nişanlandılar mı? Paylaşımı olay oldu

Gizem Karaca en doğal halini paylaştı! İşte makyajsız Gizem!

Spordan çıktı en doğal halini paylaştı; makyajsız

Semra Kaynana konuştu! Sinem'den sert yanıt geldi

Benim iç çamaşırıma kadar konuştu

Game of Thrones 8. sezon galasına damga vurdular!

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

Hamdi Alkan'da eşi Selen Görgüzel'in dekoltesi hakkında şaşırtan yorum

Eşinin cesur kıyafeti hakkında şaşırtan yorum: Açmış açacağı kadar

Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'ye aldığı hediye olay oldu

Ne yaptın Demet? Yok böyle hediye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.