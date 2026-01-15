MAGAZİN

'Stil Sahibi' ödülünü aldı ama... Hande Erçel 'rüküş' bulundu!

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel ayrılık kararıyla şaşırtmıştı. Şimdilerde de özel hayatıyla gündemde olan Erçel, ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde ortaya çıktı. Erçel'in gece için seçtiği elbisesi 'rüküş' bulundu.

'Stil Sahibi' ödülünü aldı ama... Hande Erçel 'rüküş' bulundu!
Öznur Yaslı İkier

Yer aldığı projeler ve özel hayatıyla magazin camiasında geniş yankı uyandıran güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre konuşulmuştu.

Son dönemde Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlanmışken Erçel iddialara 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.

Stil Sahibi ödülünü aldı ama... Hande Erçel rüküş bulundu! 1

Güzel oyuncu şimdi de ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde ortaya çıktı. Erçel özel gecede, Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Ödülü’nü aldı.

Stil Sahibi ödülünü aldı ama... Hande Erçel rüküş bulundu! 2

Ancak Erçel'in özel gece için seçtiği kombini sosyal medyanın diline düştü. Altın sarısı bir takım giyen Erçel bu kostümüyle pek beğenilmedi.

Stil Sahibi ödülünü aldı ama... Hande Erçel rüküş bulundu! 3

Ünlü şarkıcı Demet Akalın Hande Erçel'e "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" yorumunu yaptı.

Stil Sahibi ödülünü aldı ama... Hande Erçel rüküş bulundu! 4

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Hande Erçel
