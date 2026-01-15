MAGAZİN

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı

Kanal D'nin yeni sezonu heyecanla beklenen dizisi İnci Taneleri için geri sayım başladı. Dizinin başrolü Hazar Ergüçlü ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Ergüçlü'nün siyah süper mini elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamadı.

Yeni bölümleri heyecanla beklenen fenomen dizi yaklaşık sekiz aydır Kanal D yayın akışında yer almadı. Aylar sonra ekrana gelecek olan dizinin 29 Ocak Perşembe günü yayınlanacağı konuşuluyor.

İnci Taneleri nin Dilber i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı 1

İnci Taneleri dizisi için geri sayım sürerken dizinin Dilber'i Hazar Ergüçlü ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Yağız Yoldaş'a ödül veren Ergüçlü, siyah süper minili elbisesiyle tam not aldı.

İnci Taneleri nin Dilber i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı 2

Dantel işlemeli siyah elbisesiyle geceden pozlarını peş peşe yayınlayan Ergüçlü bu haliyle adeta bakana bir daha baktırdı.

İnci Taneleri nin Dilber i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı 3

YORUM YAĞDI

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'ye sosyal medyada; 'özledik seni', 'geri dön artık', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

İnci Taneleri nin Dilber i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı 4

İnci Taneleri nin Dilber i Hazar Ergüçlü süper minisiyle peş peşe poz verdi! Bakan bir daha baktı 5

