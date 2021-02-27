Deren Talu'nun kıyafetini görenler gözlerine inanamadı

Haber spikerliğini bırakıp şarkıcılık ve oyunculuk alanında kariyerinde ilerlemeye devam eden Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu son paylaşımı ile gündem oldu.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen, estetik yaptırdığı haberlerini her defasında yalanlayana Deren Talu, son paylaşımındaki kıyafet tercihi ile sosyal medyayı ikiye böldü. Kahve rengi deri pantolon, siyah ayakkabı, siyah deri ceket ve karışık renkli bir bluz giyen Deren Talu herkesi şaşırttı.

Her zaman uyumlu ve şık giyim tarzı ile görüntülenen Deren Talu kıyafet tercihiyle sınıfta kaldı. Talu'nun tarzı nedeniyle sosyal medya ikiye bölünürken bir takipçisi 'Derenciğim bu ne hal?' yorumunda bulundu.

