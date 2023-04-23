Deren Talu sere serpe uzandı! Minik bikinili pozuna beğeni yağdı

Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyorlar. Gittikleri son tatillerinden sık sık paylaşım yapan kızlar takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı son gönderide minik yeşil bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi.

Tarzıyla ünlü model Kendall Jenner'a benzetilen Deren Talu yaptığı yeşil bikinili paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Kusursuz fiziğini sergileyen Deren Talu'nun hayranları tatilden paylaşan bu gönderiye olan beğenilerini gizleyemedi.

Talu'nun paylaşımlarına takipçilerini beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçilerinden bazıları pozunun altına, "Anasına bak kızını al. Maşallah", "Bu güzelliği anlatmaya kelimeler yetmiyor" ve "Kleopatra mısın?" şeklinde yorumlarda bulundu.





