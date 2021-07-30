Dergi pozları çok konuşuldu! Meryem Uzerli'nin bacak dekoltesi Instagram'ı salladı

Meryem Uzerli, yarı Türk olmasına rağmen Türkiye'den çok kopuk olan ve Almanya'da çeşitli projelerde oynamayı tercih eden bir oyuncuydu. Fenomen proje "Muhteşem Yüzyıl" dizisi için oyuncu arandığını duyunca seçmelere katıldı. O zamanlar sadece bir televizyon filminde oynayacağını sanıyordu ve birkaç yıl boyunca Türkiye'de kalması gerektiğini öğrenince şaşırdı. Ama o birkaç yıl ona muhteşem bir kariyer ve büyük kızı Lara'yı getirdi. "Muhteşem Yüzyıl" sonrasında dizilerde dikiş tutturamasa da, sinemada bir hayli başarılı olan Meryem Uzerli, bir yandan da sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisinden bir çocuk daha doğurdu. Şu sıralar, yeni dizisi için hazırlanan ünlü oyuncunun hem kariyeri hem de özel hayatında her şey yolunda gidiyor. Hem günlük hayatını hem de havalı pozlarını Instagram hesabında paylaşarak hayranlarıı sevindirmeye de devam ediyor.

Çok konuşuldu

Genelde, profesyonel fotoğraf çekimleri ayarlayıp hesabında paylaşan Meryem Uzerli, bu kez bir dergi çekimine katıldı.

Dergideki pozları hayranlarının gözlerini kamaştıran ünlü oyuncunun bacak dekoltesi de çok konuşuldu.

