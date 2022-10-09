"Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi! Hande Sarıoğlu kedi kadın oldu

Gittiği bir etkinlikte siyah dar deri pantolon ve sırtı tamamen açık bir büstiyer giyen Hande Sarıoğlu hayranlarını mest etmişti. "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyen" diyen Hande Sarıoğlu'nun tarzı çok beğenildi.

Ertan Süzgün ile program yapan spiker Hande Sarıoğlu son çekimde kedi kadın oldu. Sarıoğlu "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dediler ben de yeniden giydim" dedi.

Hande Sarıoğlu giydiği çorabı satın almak isteyenlerin kendisine sürekli mesaj attığını da söyledi.





