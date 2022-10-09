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"Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi! Hande Sarıoğlu kedi kadın oldu

09.10.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Hande Sarıoğlu programında Catwoman oldu. Deri taytı çok sevilince yaptığı programa da deri taytla katılan Hande Sarıoğlu tarzının beğenildiğini söyledi. Daha önce külotlu çoraplarını hayranlarına hediye eden spiker bu konuda mesajlar aldığını da itiraf etti.

"Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi! Hande Sarıoğlu kedi kadın oldu

Gittiği bir etkinlikte siyah dar deri pantolon ve sırtı tamamen açık bir büstiyer giyen Hande Sarıoğlu hayranlarını mest etmişti. "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyen" diyen Hande Sarıoğlu'nun tarzı çok beğenildi.

öçmöç

Ertan Süzgün ile program yapan spiker Hande Sarıoğlu son çekimde kedi kadın oldu. Sarıoğlu "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dediler ben de yeniden giydim" dedi.

"Ben yine ateş ediyorum" diyerek paylaştı! Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla olay oldu"Ben yine ateş ediyorum" diyerek paylaştı! Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla olay oldu

Hande Sarıoğlu giydiği çorabı satın almak isteyenlerin kendisine sürekli mesaj attığını da söyledi.

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