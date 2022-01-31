Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı

Sosyetik playboy Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu ile fotoğrafları çıkmış ikilinin birlikte olduğu iddia edilmişti. Hatta gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken bir anda öpüştüklerini bile görenler olmuştu.



Takvim'den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı bir mekanda başka bir güzelle görüştü ve mekandan birlikte ayrıldı.

Derin Talu ve Hakan Sabancı ayrılığının arkasından Eren Talu çıktı. İddiaya göre ünlü mimar, küçük kızını uyararak, gece hayatındaki arkadaşlarına dikkat etmesini söyledi.



Bu uyarının ardından ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.



