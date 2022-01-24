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'Derin Talu ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor' iddiası! Aygün Aydın'dan şoke eden sözler

24.01.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Aksüyek ile geçtiğimiz hafta görüntülenen Hakan Sabancı aşk iddialarını yalanlamıştı. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta Hakan Sabancı ve Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu bir aradaydı. İkilinin aşk yaşadığı iddiası sonrası Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın yine çıldırdı.

'Derin Talu ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor' iddiası! Aygün Aydın'dan şoke eden sözler

Aşk haberleriyle sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı son olarak Dilara Aksüyek ile yakalanmış ve aşk iddialarını yalanlamıştı. Hakan Sabancı son olarak Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu bir bir mekanda eğleniyordu. Hakan Sabancı ve Derin Talu'nun aşk iddiaları gündeme gelirken Aygün Aydın'dan da şoke eden sözler gecikmedi.

Hakan Sabancı ve Derin Talu'nun birlikte eğlendiği anları dair Gossippasta hesabından bir paylaşım yapıldı. Aşk iddiaları bu paylaşımla iyice güçlendi. Daha önce Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın ise Instagram hesabından adeta ateş püskürdü.

Ekran Alıntısı

"SEKS PARTİLERİNE KATILANLAR..."

Aygün aydın yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, kandel olmaya hevesli olurken kandelların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar, dünyayı seksten ibaret sanan sığırlar ve ailelerinin haberi olmadan bazı arzuların ve Samyeller'in bilmediği çeşitli madde bağımlı çocuklarının partilerinden bir haber olan ayakta uyuyan ve uyutulan kadınlar... İğrenç ve mide bulandırıcısınız.

ml

Ama size teşekkür ederim bana sahip olduğum her şeyin ne kadar temiz olduğunu hatırlatıyorsunuz. Eskiden hepinize hayrandım madalyonun öbür yüzünü öğrendiğimden beri bir böcekten farksızsınız. Aşkı sığ zihniyetlerde değersizleştiren haysiyet yoksunu markalı ucuzluklara inat hayatı hepinizden daha asil ve içi dışı bir samimiyetli ikiyüzlülükten uzak yaşıyorum."

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Derin Talu
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