Derin yırtmaçlı elbisesi gündem oldu! Afra Saraçoğlu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı: Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: Bomba yorum!

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Şimdilerde Barselona'da tatilde olan ünlü oyuncu tatilinden kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Afra Saraçoğlu, son pozlarında yine herkesi güzelliğiyle büyülüledi. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

Yeşilçay, 'U baby sen ayrı güzel Barcelona ayrı güzel' yorumunu yaptı.





