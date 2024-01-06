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  4. Derin yırtmaçlı elbisesi gündem oldu! Afra Saraçoğlu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı: Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: Bomba yorum!

Derin yırtmaçlı elbisesi gündem oldu! Afra Saraçoğlu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı: Nurgül Yeşilçay kayıtsız kalamadı: Bomba yorum!

06.01.2024 07:35 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla da adından söz ettirdi. İddialı pozları gündem oldu.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

afra sa.

Şimdilerde Barselona'da tatilde olan ünlü oyuncu tatilinden kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

afra saraçoğlu

Afra Saraçoğlu, son pozlarında yine herkesi güzelliğiyle büyülüledi. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

afra saraçoğlu6

Yeşilçay, 'U baby sen ayrı güzel Barcelona ayrı güzel' yorumunu yaptı.

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