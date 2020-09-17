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Derinkuyu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Fatih Mahallesinde bir ikamet aramasında bahçe içerisinde ekili 3 kök Hint keneviri, kavanoz içerisinde ve folyolara sarılmış halde 1 kilo 354 gram kurutulmuş Hint keneviri, kanepe altına saklanmış 3 gram metamfetamin ve yanında 4 bin 800 lira para, 1 adet esrar öğütümünde kullanılan öğütücü, madde içiminde kullanılan plastik şişeler ve muhtelif sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Derinkuyu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Fatih Mahallesinde bir ikamet aramasında bahçe içerisinde ekili 3 kök Hint keneviri, kavanoz içerisinde ve folyolara sarılmış halde 1 kilo 354 gram kurutulmuş Hint keneviri, kanepe altına saklanmış 3 gram metamfetamin ve yanında 4 bin 800 lira para, 1 adet esrar öğütümünde kullanılan öğütücü, madde içiminde kullanılan plastik şişeler ve muhtelif sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından O.Y., Y.Y., ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y., ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
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Derelı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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