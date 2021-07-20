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  4. DERLEME - Yurt genelinde "acemi kasaplar"la ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

DERLEME - Yurt genelinde "acemi kasaplar"la ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

20.07.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 3 binin üzerinde kişi hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 40 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 3 bin 40'ı buldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 793 kişiden 5'i ameliyat edildi.

Balıkesir'de 250, Bursa'da 89, Bilecik'te 67, Eskişehir'de 53, Kütahya'da 39, Yalova'da 16, Çanakkale'de 9 kişi el ve ayaklarında kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Rize 126, Denizli'de 124, Konya'da 100, Ordu'da 54, Karaman'da 50, Trabzon 47, Kırıkkale'de 40, Hatay'da 30, Nevşehir'de 27, Yozgat'ta 25, Aydın'da 22, Sivas'ta 20, Kocaeli'de 15 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Düzce'de 33, Bolu'da 26, Karabük'te 18, Bartın'da 17, Zonguldak'ta 12, Sakarya'da 7 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Kurban kesiminde yaralanan Aksaray'da 116, Şanlıurfa'da 100, Amasya'da 91, Tokat'ta 85, Edirne ve Kilis'te 80, Samsun'da 78, Gaziantep'te 72, Kırklareli ve Tekirdağ'da 65, Kahramanmaraş'ta 60, Antalya'da 34, Artvin'de 32, Muğla'da 30, Burdur'da 27, Kastamonu'da 24, Afyonkarahisar'da 20, Giresun'da 13, Bayburt'ta 4 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

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Kurban Bayramı

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