YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. DERLEME - Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

DERLEME - Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

20.07.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 124 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda ölen olmadı, yaralanan 19 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Düzce-Yığılca yolunda Salih K. idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, Gürcüçiftlik mevkisinde karşı yönden gelen Ferhat A'nın kullandığı 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle araçlardaki Ömer Faruk K, Yeter K, Bilal A. ve Uğur Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde D-100 kara yolunda Rıdvan O. idaresindeki 59 ZE 479 plakalı cip, Yakabaşı mevkisinde K.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.E'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Ali G'nin kullandığı 34 RP 0158 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GJL 58 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki direğe çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi'nde yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyonet geri kayarak 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç günündeki trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirmiş, 105 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin ilk dört gününde ölen sayısı değişmedi, yaralı sayısı 124'e ulaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktıAkıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
PARTNERİlk cinsel deneyimiyle ilgili anlattıkları olay olduİlk cinsel deneyimiyle ilgili anlattıkları olay oldu
İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandıİzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

İzmir Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:39
Yatsı
22:15

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.