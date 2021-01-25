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Dernek lokaline kumarhane baskını

25.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de, yeni tip koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynandığı belirlenen dernek binasında yakalanan 21 kişiye 94 bin 206 lira idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı.

Eskişehir’de, yeni tip koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynandığı belirlenen dernek binasında yakalanan 21 kişiye 94 bin 206 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 21 kişiye, ’Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’ kararlarına muhalefetten toplam 94 bin 206 lira ceza yazıldı.
Dernek yöneticisi 2 kişi hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem yapıldı.

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