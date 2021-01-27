Dernekten iyilik hareketi: Veresiye defterlerini kapattı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesi, ilçedeki birçok mahallede bakkalların veresiye defterini ödeyerek ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Projeyle ihtiyaç sahibi ailelere ‘borçsuz bir yeni yıl’ hediye ettiklerini ifade eden Dernek Başkanı Nimet Koç yaptığı açıklamada, “Projemiz kapsamında mahalle muhtarlarımızla yoksul sayılabilecek bölgelerdeki mahalle bakkallarına gittik. Birçok bakkaldan veresiye alış veriş yapan kişilerin durumları hakkında bilgi aldık. Muhtarlarımız teyit edince, bu borçları derneğimiz adına üstlenerek gerekli ödemeyi kendilerine yaptık. Ödeme yapıldıktan sonra da defterleri aldık. Bu sayede ihtiyaç sahibi kişilerin borçlarını ödeyerek bir nebze de olsa onları mutlu ettik. Bu yardımları derneğimiz bağışlarıyla yapıyoruz. Pandemi nedeniyle dernek faaliyetlerimiz de azaldığı için bağış desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu zor dönemde daha çok bağış demek daha çok ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamız demektir. Bu bağlamda sesimizi duyan herkesten bağış desteğinde bulunmalarını rica ediyorum. Projemiz dahilinde birçok mahallede bu tür çalışmalarımız devam edecektir” dedi.



