Derya Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı

Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesi rolünde boy gösteren Derya Alabora Youtube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen konuk oldu. Usta tiyatrocu Derya Alabora programda açık açık her soruya yanıt verdi. "Ahlakçılık hiç sevmem" diyen usta oyuncu açıklamalarıyla gündem oldu.

Masumiyet, Deliha, Şaşıfelek Çıkmazı gibi pek çok yapımda rol alan Derya Alabora "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.

Derya Alabora soru üzerine cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı. "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna ünlü oyuncu "Bir apartmanın girişi" diyerek yanıt verdi.



