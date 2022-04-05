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Derya Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı

05.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora Cake Mosq'un Youtube programına konuk oldu. Derya Alabora programda sorulan sorulara açık açık yanıtlar verdi. Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı.

Derya Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı

Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesi rolünde boy gösteren Derya Alabora Youtube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen konuk oldu. Usta tiyatrocu Derya Alabora programda açık açık her soruya yanıt verdi. "Ahlakçılık hiç sevmem" diyen usta oyuncu açıklamalarıyla gündem oldu.

Masumiyet, Deliha, Şaşıfelek Çıkmazı gibi pek çok yapımda rol alan Derya Alabora "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Derya Alabora soru üzerine cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı. "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna ünlü oyuncu "Bir apartmanın girişi" diyerek yanıt verdi.

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Derya Alabora
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