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Derya Bedavacı’nın sahne aldığı mekana silahlı saldırı! Seyriciler paniğe kapıldı

11.11.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde müzisyen Derya Bedavacı’nın sahne aldığı, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Bedavacı, orkestrası ve seyirciler büyük paniğe kapıldı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen korkunç saldırıda şans eseri yara alan olmadı.

Derya Bedavacı’nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı

KORKU DOLU ANLAR

Olay, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan, 41Burda Alışveriş Merkezindeki, eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Derya Bedavacı’nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Panikleyen vatandaşlar masala ve sandalyeleri kendine siper etti.

Derya Bedavacı’nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı

Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, eğlence mekanında incelemelerde bulundu. Öte yandan, kaçan saldırganlardan gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

(İHA)

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