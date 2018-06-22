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Derya Çayırgan resmen Galatasaray'da

VOLEYBOL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, son olarak Halkbank'ta forma giyen Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı.

Derya Çayırgan resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki libero ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya, Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank'ta forma giydi.

Derya Çayırgan

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Anahtar Kelimeler:
derya çayırgan Galatasaray

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