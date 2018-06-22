Derya Çayırgan resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki libero ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya, Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank'ta forma giydi.
Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!
Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest
Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası
Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı
Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı!
Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı
Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum