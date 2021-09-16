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  4. Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy paylaşımı! Takipçilerini duygulandırdı

Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy paylaşımı! Takipçilerini duygulandırdı

16.09.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden babası Ferhan Şensoy ile ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy paylaşımı! Takipçilerini duygulandırdı

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Galatasaray Lisesi ve Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenler sonrasında Ferhan Şensoy, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Usta tiyatrocunun vefatını "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

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31 yaşındaki Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen fotoğrafına; “Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz..." notunu düştü.

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Ferhan Şensoy Derya Şensoy
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